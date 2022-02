Der Betreiber von Freizeit- und Themenparks in den USA hat gestern die Kaufofferte von SEAWORLD (3,4 Mrd. $) abgelehnt und zeigt heute das eigene Zahlenwerk.



Der Umsatz des Q4 ist mit 351 Mio. $ zurück im Normalbereich, damit wurde die extene Erwartung um rund 48 Mio. $ übertroffen. Das Ergebnis des Schlussquartals wurde von - 105,4 Mio. auf - 27,2 Mio. $ verbessert. Analysten hatten mit - 24,8 Mio. $ gerechnet.



CEO Richard Zimmerman betonte, das Unternehmen wolle mehr als 200 Mio. $ in neue Attraktionen investieren und die seit Pandemie teils verschobenen Verbesserungsmaßnahmen in den Parks vollenden. Die Modernisierungen sind auch als Ergebnis der Pandemie-Erfahrungen zu sehen. Etwa die Einführung komplett digitaler, berührungsloser Bezahlmethoden ("cashless parks, touch-free transactions"). Außerdem wird man die Personal-Einsatzplanung ("labor management tools") auf eine neue digitale Basis stellen.



Die Aktie von CEDAR FAIR (NYSE-Kürzel: FUN) gibt vorbörslich 10,7 % nach: 55,00 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



