Die Aktie von Symrise ist der Top-Gewinner des Tages im DAX. Das Papier gewinnt um die Mittagszeit 2,3 Prozent auf 104,80 Euro und führt damit die Gewinnerliste vor MTU Aero Engines und Fresenius an. Schon an den Vortagen konnte das Papier deutlich zulegen.Im bisherigen Jahresverlauf hatten sie in der Spitze rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Der jahrelange, steile Aufwärtstrend ist aber trotz der jüngsten Korrektur intakt.In der Einladung zur Bilanzpressekonferenz am 1. März schrieb der Hersteller ...

