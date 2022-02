DJ PTA-Adhoc: SPARTA AG: Angebot der Deutsche Balaton AG zur Einbringung von Beta Systems-Aktien mittels gemischter Sach- und Barkapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta024/16.02.2022/12:28) - Der Vorstand der SPARTA AG ("SPARTA") hat heute von der Mehrheitsaktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ("Deutsche Balaton") ein Angebot erhalten, bis zu 2.707.517 von der Deutsche Balaton gehaltene Aktien der Beta Systems Software AG zu übernehmen. Die Aktien der Beta Systems Software AG ("Beta-Aktien") sind unter der ISIN DE000A2BPP88 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Kurswert sämtlicher angebotenen Beta-Aktien beläuft sich zum gestrigen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse auf rund 108 Mio. Euro.

Zur Umsetzung der Transaktion schlägt die Deutsche Balaton die Einbringung der Beta-Aktien in die SPARTA in Form einer gemischten Sach- und Barkapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der weiteren Aktionäre vor. Die Deutsche Balaton beabsichtigt mit der geplanten Einbringung die SPARTA beim angestrebten weiteren Ausbau ihres Anlagevolumens zu unterstützen.

Derzeit hält die SPARTA 718.022 Beta-Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 15 % am Grundkapital der Gesellschaft. Im Fall einer vollständigen Einbringung sämtlicher angebotenen Beta-Aktien würde sich der Anteil der SPARTA an der Beta Systems Software AG auf knapp 72 % erhöhen.

Der Vorstand der SPARTA wird das Angebot der Deutsche Balaton prüfen, insbesondere hinsichtlich der Bewertung der vorgeschlagenen Sacheinlage durch ein externes Gutachten, möglicher wirtschaftlicher und steuerlicher Implikationen sowie hinsichtlich des Interesses weiterer SPARTA-Aktionäre an einer Teilnahme an der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahme.

Vorbehaltlich der Erkenntnisse aus der Prüfung wird der Vorstand auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg über die konkrete Ausgestaltung und den möglichen Zeitplan der von der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalmaßnahme informieren.

