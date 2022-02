Rote Vorzeichen gab es bei Meta jüngst wahrlich mehr als genug zu sehen. Offenbar haben die Bären aber immer noch nicht genug, denn am gestrigen Dienstag ging es mit dem Kurs der Facebook-Mutter weiter in die Tiefe. Mit rund 190 Euro bewegte das Papier sich (mal wieder) mit auf dem niedrigsten Stand der letzten zwölf Monate.Bedenklich ist dabei, dass Meta (US30303M1027) selbst an Tagen mit guter Stimmung kein Land zu sehen bekommt. Eigentlich zeigten die Anleger sich gestern vielleicht nicht unbedingt euphorisch, zumindest aber deutlich beruhigt mit Blick auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...