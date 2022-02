Hamburg (ots) -Smurfit Kappa (https://www.smurfitkappa.com/de), weltweit einer der führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen, gewinnt dreizehn Auszeichnungen beim international bedeutendsten Preis für Verpackungslösungen, dem WorldStar Award 2022. Smurfit Kappa überzeugt dabei durch Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität.Der WorldStar Award der World Packaging Organisation (WPO) zeichnet einmal jährlich die innovativsten Verpackungsdesigns und -technologien aus. Die 440 eingereichten Produkte aus 37 Ländern haben bereits nationale Auszeichnungen erhalten, was die Verleihung zu einer besonders prestigeträchtigen Veranstaltung macht.Siegerbeitrag aus Deutschland: Verpackung mit FedereffektMit dem Gewinn von 13 WorldStar Awards unterstreicht Smurfit Kappa seine Führungsrolle im Bereich der innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen. Aus Deutschland konnte die "Verpackungslösung mit dem Federeffekt", für pharmazeutische Pumpen und Filter, in der Kategorie "Medical and Pharmaceutical" überzeugen. Diese hatte bereits beim deutschen Verpackungspreis 2021 die Goldmedaille in der Kategorie "Nachhaltigkeit" gewonnen.Die besondere Stärke der neuen Verpackungslösung besticht durch einen intelligenten Wellpappzuschnitt und eine intelligente Verpackungskonstruktion. Die Konstruktion funktioniert wie ein Stoßdämpfer und die Federwirkung macht die Verpackung reversibel. Das platzsparende Packmaß beim Transport bis zur Konfektionierung am Einsatzort sowie das Monomaterial aus Wellpappe führen zudem zu deutlichen Nachhaltigkeitsvorteilen. Neben dem vollständigen Ersatz von PE-Schaum-Schutzelementen, welche bei der vorherigen Verpackung eingesetzt wurden, spart die neue Verpackungslösung künftig CO2 sowie Kosten beim Kunden ein.Nico Heitmann, Head of National Marketing & Business Development, kommentiert dazu: "Wir sind sehr stolz auf unsere Innovationskraft und sehen mit Top-Auszeichnungen, wie dem deutschen Verpackungspreis und dem World Star Award, unsere Arbeit erneut bestätigt. Uns ist es wichtig Lösungen zu entwickeln, die nachhaltig sind und gleichzeitig einen Effizienzzuwachs bei unseren Kunden erzielen. Beispielsweise spart unser Kunde aus dem Pharma-Sektor mit dem neuen Federwirkungs-Konzept große Mengen Kunststoff sowie 20 Tonnen CO2 und 110.000 EUR pro Jahr ein. Das sind Ergebnisse und Fortschritte, nach denen wir streben."Weitere World Star Awards des Smurfit Kappa-KonzernsWeitere prämierte Produkte stammen aus Brasilien, der Tschechischen Republik, Mexiko, Norwegen, Polen, der Slowakei und Schweden. Vor allem im Bereich "Getränke" und dem stark wachsenden Segment "E-Commerce" konnten die Lösungen von Smurfit Kappa glänzen. Ein Highlight war die Auszeichnung in der Kategorie "Point-of-Sale" für ein freistehendes Display aus Wellpappe, das dekorative Weintaschen und Körbe präsentiert.Über Smurfit KappaSmurfit Kappa gehört zu den führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen auf der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ca. 350 Produktionsstätten in 35 Ländern. 2019 beliefen sich die Umsätze auf 9 Milliarden Euro. Wir sind aktiv in 23 Ländern in Europa und in 12 in Amerika. In Lateinamerika ist Smurfit Kappa der einzige große überregionale Anbieter.Gemeinsam mit unserem proaktiven Team nutzen wir unsere Erfahrung und Expertise, um unseren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen. Durch den Austausch von Produktkenntnissen, Marktverständnis und Einblicken in Verpackungstrends arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um geschäftlichen Erfolg in ihren Märkten zu kreieren. Wir verfügen über ein breites Portfolio an Verpackungslösungen auf Papierbasis, das kontinuierlich mit Innovationen aktualisiert wird. Ergänzt wird dies durch die Vorteile unseres integrierten Unternehmens, bestehend aus Papierfabriken, Verpackungswerken, Logistik und Serviceleistungen. Unsere Produkte sind 100 % erneuerbar und werden nachhaltig hergestellt. Somit verbessern sie die Umweltbilanz unserer Kunden.Website: smurfitkappa.de (https://www.smurfitkappa.com/de)eShop: shop.smurfitkappa.comPressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Kappa Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/5148179