Wien (www.fondscheck.de) - Auf den ersten Blick war es schon so etwas wie eine massive Herabstufung: In ihrem vor kurzem veröffentlichten Vierteljahres-Report zu den Mittelflüssen nachhaltig gemanagter Fonds weist das Analysehaus Morningstar nur noch 4.461 entsprechende Fonds mit Vertriebszulassung für Europa aus, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...