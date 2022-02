Die Elektrobus-Partner BYD UK und Alexander Dennis Limited (ADL) haben 29 Doppeldecker-Busse an den Betreiber Abellio in London geliefert. Die BYD ADL Enviro400EV kommen auf der Linie 63 zwischen King's Cross und Honor Oak zum Einsatz. Die rund zehn Meter langen Elektrobusse wurden in der ADL-Fabrik in Scarborough, Yorkshire, gebaut. Sie basieren auf einem Fahrgestell von BYD, inklusive eines 6-in-1-Controllers, ...

