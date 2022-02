Nachlese Podcast Dienstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2675 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - der Vladimirtag am Montag sah zunächst nach einem Rekordtag 2022 im negativen Sinne aus, insgesamt ist es dann aber kein Rekord geworden und ein Valentinstag geblieben.a) der 24.1. bleibt mit -4,07 Prozent der Tag mit dem grössten ATX TR Tagesminus 2022, am Montag wurde es ein Minus von -3,16 Prozentb) am 24.1. hatten wir Do&Co mit -9,75% Tagesminus, RBI war im Handelsverlauf am Montag zweistellig im Minus, es wurden dann aber nur -6,00%c) 426 Mio. Euro wurden am 24.1. in Aktien Österreich umgesetzt, am Montag waren es 422d) Immofinanz hatte am 1.2. gesamt 77 Mio. Umsatz, OMV kam am Montag auf 70, Erste auf 66 und ...

