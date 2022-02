Pyramid Decision Intelligence Platform ist in sieben von 12 Kategorien siegreich

Das Unternehmen Pyramid Analytics hat heute bekannt gegeben, dass es in sieben der 12 Kategorien, in denen seine Entscheidungsfindungsplattform für die Technology Innovation Awards 2021 von Dresner Advisory Services bewertet wurde, als Spitzenanbieter geführt wird.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist ein ABI-Tool (Analytik und Business Intelligence) der nächsten Generation, das speziell für eine optimierte, einheitliche und integrative Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Mit einer leistungsstarken Engine für Direktabfragen im Kern kombiniert die Plattform von Pyramid auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung und lässt sich für alle Daten, jede Person und alle Analyseanforderungen mit integrierter Zuverlässigkeit, Daten-Governance und Sicherheit skalieren.

Wichtige Punkte

Pyramid Decision Intelligence Platform gewinnt die Technology Innovation Awards 2021 von Dresner Advisory Services in sieben von 12 Kategorien.

Die Technology Innovation Awards werden den Spitzenanbietern in 12 thematisch geordneten "Wisdom of Crowds"-Marktberichten für das Jahr 2021 von Dresner Advisory überreicht. Die jährlich durchgeführten thematischen Recherchen beruhen auf Daten, die von Endanwendern erhoben werden, und liefern eine Praxisübersicht über die verschiedenen technischen Möglichkeiten mit Bezug zu den jährlichen Forschungsrichtungen von Dresner. Jeder Bericht geht aktuellen Trends zu Einsatzbereichen, den Absichten der Anwender und Branchenressourcen nach. "Wisdom of Crowds"-Forschungsarbeiten beruhen auf erhobenen Daten zu Trends bei Nutzungs- und Einsatzbereichen, Produkten und Anbietern. Benutzer aus sämtlichen Aufgabenbereichen und Branchen leisteten Beiträge zu einer Gesamtübersicht über die tatsächlichen Gegebenheiten, Vorhaben und Wahrnehmungen auf dem Markt.

Und der Preis geht an ...

Die Decision Intelligence von Pyramid wurde als Spitzenanbieter in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Analytische Plattformen Datenkatalog Datenaufbereitung Eingebettete Geschäftsanalytik Guided Analytics Analyse natürlicher Sprache Geschäftsanalytik mit Self-Service

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Nur die Pyramic Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Zitate

Howard Dresner Gründer und Chief Research Officer, Dresner Advisory Services: "Unsere jährlichen thematischen Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Prioritäten der Anwender, die aktuelle Nutzung und die Absichten der Anwender, befassen sich gleichzeitig jedoch auch mit dem Beschaffungsmarkt und der Bestimmung der Anbieter mit den umfassendsten Lösungen. Pyramid Analytics räumte gleich in sieben Kategorien unserer 2021 Tech Innovation Awards ab, was bisher noch nie vorgekommen ist, und wir gratulieren dem Unternehmen zu seinem Erfolg."

Omri Kohl Chief Executive Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Der Gewinn eines Technology Innovation Award von Dresner Advisory Services ist befriedigend, da Howard Dresner nicht nur eine Koryphäe in der Welt der Geschäftsanalytik und anderer analytischer Technologien ist, sondern auch, weil diese Auszeichnungen auf Primärforschung zu Anwendungsfällen, Feedback aus der Praxis von echten Anwendern und einer vertieften vergleichenden Analyse von Anbietern beruht. Ich bin überglücklich, dass wir in sieben von 12 Kategorien gewonnen haben. Und ich bin enorm stolz auf unser Team bei Pyramid."

Über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von Howard Dresner gegründet, einem unabhängigen Analyst, Autor, Dozent und Unternehmensberater. Dresner Advisory Services, LLC, konzentriert sich auf die Erzeugung und Verbreitung von gedanklicher Führungsarbeit zu Bereichen wie Business Intelligence (BI), Performance Management usw.

Über Pyramid Analytics

Die Pyramid Decision Intelligence Platform erschließt den strategischen Wert von Unternehmensdaten für jeden in der modernen Belegschaft. Nur Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen ABI-Umgebung (Analytics and Business Intelligence). Pyramid kombiniert die Leistung fortschrittlicher prädiktiver Analysen mit einer intuitiven Benutzerschnittstelle und KI-Anleitung. Von Datenwissenschaftlern bis hin zu nicht technisch bewanderten Geschäftsleuten erhält jede und jeder das nötige Benutzererlebnis, um fundierte Entscheidungen treffen zu können: Zugang zu verlässlichen Daten, bedarfsgerechten und kontextabhängigen Berichten sowie interaktiven und umsetzbaren Analysen in Echtzeit und mit Self-Service. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

