Vonovia platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 1 Mrd. Euro - Durchschnittlich gewichtete Laufzeit der Darlehen von 7,65 Jahren - Hohe Nachfrage: Schuldscheinvolumen von zunächst 500 Mio. € auf 1 Mrd. € verdoppelt - Zu den Investoren zählen vor allem Sparkassen, regionale Banken und ausländische Geschäftsbanken - CFO Philip Grosse: "Darlehen steigern Diversifizierung und festigen Finanzierungsbasis weiter"

Bochum, 16. Februar 2022 - Die Vonovia SE hat heute die am 10. Januar dieses Jahres gestartete Schuldschein-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Nach vielen bilateralen Schuldschein-Pilotprojekten konnte Vonovia damit erstmals erfolgreich eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platzieren. Das ursprüngliche Volumen wurde von 500 Mio. € auf 1 Mrd. € aufgestockt. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit betrug 7,65 Jahre bei einer durchschnittlich gewichteten Verzinsung von 1,13 %. Mehr als 85 Investoren zeichneten die gesamte Bandbreite der angebotenen Tranchen von 5 bis 30 Jahren (sowohl fix als auch variabel). Die Erlöse möchte Vonovia auch für die vollständige Rückführung der Brückenfinanzierung nutzen, die das Wohnungsunternehmen zur Finanzierung der Akquisition der Deutsche Wohnen aufgenommen hatte. "Die Schuldscheindarlehen steigern die Diversifizierung unserer Fremdkapitalinstrumente und festigen damit unsere Finanzierungsbasis. Diese breite Aufstellung gibt uns auch für unsere künftige Liquidität Sicherheit", sagt Finanzvorstand Philip Grosse. "Der hohe Zuspruch der Investoren in einem volatilen Marktumfeld zeigt, dass wir auf der Fremdkapitalseite hervorragend aufgestellt sind." Für Grosse war es die erste große Transaktion in seiner Funktion als CFO bei Vonovia. Die Schuldscheindarlehen waren vor allem an Sparkassen, regionale Banken, ausländische Geschäftsbanken und institutionelle Investoren adressiert, die an langfristig illiquiden Produkten interessiert sind. Ein weiterer Vorteil des Schuldscheindarlehens: "Diese Form der Transaktion ist in dem aktuell sehr volatilen Umfeld außerordentlich stabil und preislich sehr attraktiv", erläutert Grosse. "Die hohe Nachfrage ermutigt uns, künftig weitere Transaktionen dieser Art zu realisieren." Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website (https://investoren.vonovia.de/) in der Sektion Creditor Relations verfügbar sein.

Finanzkalender 2022:



18. März 2022: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021

29. April 2022: virtuelle Hauptversammlung

05. Mai 2022: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2022

03. August 2022: Halbjahresbericht 2022

04. November 2022: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2022

Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 568.000 Wohnungen (inkl. Deutsche Wohnen) in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 95,4 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter (inkl. Deutsche Wohnen). Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

