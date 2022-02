Industriellenvereinigung und Aktienforum haben zur jährlichen Pressekonferenz mit den gleichen Forderungen wie auch in den vergangenen Jahren geladen, nämlich Einführung einer Behaltefrist, mehr Wirtschafts- und Finanzbildung und zusätzliche Anreize für private Vorsorge aber auch für die Finanzierung von klimafreundlichen Projekten. Nachdem diese Forderungen großteils bereits aber nun schon seit Jahren gestellt werden, sieht sich Aktienforum-Präsident Robert Ottel in seiner Funktion als offenbar "zu wenig überzeugend", wie er bei der Pressekonferenz selbst meint. Österreich sei eines der wenigen Länder Europas, die nach wie vor keine Anreize für private Kapitalmarktinvestitionen haben, so Ottel. "Dabei helfen starke ...

