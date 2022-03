EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Wienerberger AG: Wienerberger beschließt Aktienrückkaufprogramm



04.03.2022 / 15:12

Wien, 04. März 2022 - Die Wienerberger ist stark in das Jahr 2022 gestartet und verzeichnet eine anhaltend gute Nachfrage in allen Regionen. Das Unternehmen produziert in allen Geschäftsbereichen mit sehr hohen Kapazitätsauslastungen und es werden über die gesamte Gruppe hinweg attraktive Wachstumsprojekte umgesetzt.



Im aktuellen Kurs der Wienerberger Aktie sieht das Management eine attraktive Opportunität, eigene Aktien zu erwerben. In diesem Zusammenhang sollen bis zu rund 3% des Grundkapitals zurückgekauft werden. Der dafür vorgesehene maximale Kapitalbedarf beträgt 100 Mio. €. Wienerberger beabsichtigt, die rückgekauften Aktien unter anderem für den Zukauf von Unternehmungen zu verwenden und damit einen klaren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Daniel Merl, Interim Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

