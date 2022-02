Nachdem die Aktien von Energieproduzenten wie Shell oder OMV im gestrigen Handel im Zuge der schwachen Ölpreise noch unter Druck standen, geht es heute wieder nach oben. Denn die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gestiegen. Nachdem sie sich am Morgen kaum verändert gehalten hatten, legten sie bis zum Mittag deutlich zu.Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten vom Vortag. Am Dienstag waren die Ölpreise gefallen, nachdem Russland laut eigenen Angaben mit dem Abzug ...

