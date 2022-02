Paris (www.fondscheck.de) - Der Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds hat schon jetzt die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten, so Edmond de Rothschild Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue, aktiv verwaltete und auf starken Überzeugungen basierende Fonds wird von Alexander Eventon gemanagt, zusätzlich fungiert Marc Lacraz als Advisor. Das Fondsmanagement investiert primär in Hybridanleihen von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors und ist an keine geografischen Beschränkungen gebunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...