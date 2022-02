Rund ein Jahr und drei Monate ist es nun schon her, seit CD Projekt Red seinen jüngsten Videospiele-Blockbuster in Form von Cyberpunk 2077 veröffentlicht hat. Das Rollenspiel wurde von enorm vielen Vorschusslorbeeren begleitet, die durch die Bank enttäuscht wurden. Letztlich erschien die Software in einem katastrophalen Zustand.Enttäuscht waren die Spieler von CD Projekt Red (PLOPTTC00011) unter anderem über eine katastrophale Performance, endlose Fehler und fehlende Inhalte. Bis heute warten die Nutzer darauf, dass Cyberpunk 2077 den Zustand erreicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...