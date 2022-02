Der Russland-Ukraine-Konflikt sorgt im Moment für viel Trubel an den Börsen. Speziell in solchen Zeiten ist geschicktes Stock-Picking gefragt. Diese Aktie macht mit einem charttechnischen Ausbruch sowie mit frischen Quartalszahlen jetzt Dampf. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers erfahren Trader, wie sie nun maximal profitieren können.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...