Die Aktie des Impfstoff-Überfliegers Moderna büßte seit dem Hoch 70 Prozent an Wert ein. Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie setzt dem Biotech-Titel zu - und auch der CEO der Gesellschaft, Stephane Bancel, schlägt hoffnungsvolle Töne auf ein baldiges Abebben der globalen Herausforderung an.Es sei "vernünftig" anzunehmen, dass wir uns dem Endstadium der Pandemie nähern könnten, so Moderna-Chef Bancel gegenüber der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia". "Es besteht eine 80-prozentige Chance, dass ...

