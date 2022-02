Bad Wildungen (ots) -Am 2. April 2022 trifft sich die Bestatterbranche in Bad Wildungen. Auf dem Campus der Holzfachschule veranstalten das DIB Deutsche Institut für Bestattungskultur und der Landesverband des Bestatterhandwerks, hessenBestatter, den 16. Hessischen Bestattertag. Ein Höhepunkt ist der Vortrag des bekannten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke.Die Teilnehmer erwartet darüber hinaus ein umfangreiches Programm mit aktuellen Informationen sowie der unverzichtbare persönliche Kontakt und kollegiale Gedankenaustausch.Der 16. Bestattertag beginnt am Samstag mit der Urkundenvergabe an die Geprüften Bestatter und der Verleihung der Bestatter-Meisterbriefe. Anschließend informiert Prof. Dr. Torsten Barthel, von der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen über aktuelle Entwicklungen aus Rechtsprechung und Gesetzgebung.Wie Bestatter die Sozialen Netzwerke wirksam für ihre Kommunikation und auch Werbung nutzen können vermittelt anschließend Alexandra Willems, Geschäftsführerin von "Schreiben fürs Handwerk" in ihrem Vortrag. Willems berät eine Reihe von Verbänden und Handwerksbetrieben bei der Social-Media-Kommunikation und wird viele praktische Tipps zur direkten Umsetzung präsentieren.DIB-Geschäftsführer Hermann Hubing und Birger Mählmann, Vertriebsmanager der IDEAL Versicherungsgruppe, informieren über bedeutsame Neuerungen und Produkte bei der DIB-Bestattungsvorsorge in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Waldeck-Frankenberg und der IDEAL Sterbekasse. Digital wird es dann wieder mit Rolf Wagner von der Rapid Data GmbH, über Software für Bestattungsunternehmen und deren Einsatzmöglichkeiten berichtet.Den spannenden und sicherlich unterhaltsamen Abschluss des 16. Hessischen Bestattertages bildet der Vortrag "Der Mörder ist immer der... - Was uns Blutspuren über Tat und Täter sagen können" des bekannten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke. Der Spezialist für forensische Entomologie wird oft als Sachverständiger herangezogen, um biologische Spuren bei vermuteten Gewaltverbrechen mit Todesfolgen auszuwerten. Benecke knüpft mit seinem Vortrag, der interessante Einblicke in den Berufsalltag des Kriminalbiologen gibt, an seine Online-Seminarreihe an, die das DIB im vergangenen Jahr mit ihm exklusiv für Mitgliedsbetriebe veranstaltet hat.Die Tagungsgebühr beträgt 40 Euro für DIB-Mitglieder und Mitglieder von hessenBestatter oder Bestatterrheinlandpfalz, 60 Euro für Nichtmitglieder.Pressekontakt:DIBDeutsches Institut für Bestattungskultur GmbHGeschäftsführer Hermann HubingAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 0172 6701677Tel.: 05621/7919-65https://www.dib-bestattungskultur.de/Original-Content von: DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159533/5148469