WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar ein wenig eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um einen Punkt auf 82 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Es ist der niedrigste Stand seit Oktober

Als Belastung verwies die NAHB auf steigende Kosten für Baumaterial und Arbeitskräfte. Die gestiegenen Preise dürften Käufer abhalten. Zudem verteuern die erwarteten Leitzinserhöhungen in den USA Hypothekenkredite.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/bgf/he