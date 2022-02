Airbnb überzeugt mit starkem Wachstum trotz Corona-Pandemie

Werbung



Das Unternehmen legt Zahlen zum vierten Quartal 2021 vor



Der kalifornische Apartment-Vermittler stellte am Dienstagabend nachbörslich die Ergebnisse des abgelaufenen Schlussquartals vor. Trotz der Corona-Pandemie, welches weltweit zu massiven Belastungen besonders in der Tourismusbranche führte, konnte Airbnb eine Umsatzsteigerung von 78% im Vorjahresvergleich von etwa 842 Millionen US Dollar auf 1,5 Milliarden US Dollar verbuchen. Der Gesamtgewinn im Schlussquartal betrug 55 Millionen Dollar und stellt damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Verlust im Vorjahresvergleich dar.



Das Management bekräftigte, dass man sich im Bezug auf die Geschäftstätigkeit bereits vollständig von dem Corona-Einbruch im Jahr 2020 erholt habe. Des Weiteren wirke sich die Ausbreitung der Omikron-Variante weniger dramatisch auf die Geschäftstätigkeit aus als die Delta-Variante. So profitiere das Unternehmen von der gestiegenen Reiseaktivität im Zuge der zunehmenden Lockerungen.





Quelle: HSBC





