Die überarbeitete Verimi-App soll als ID-Wallet für verschiedene Dokumente den Alltag der Nutzer:innen eigentlich erleichtern. Im Play-Store häufen sich jetzt aber die Beschwerden über App-Abstürze. Am Montag hatte Verimi angekündigt, seine App zu einer ID-Wallet umzubauen, die unter anderem Personalausweis, Führerschein und EU-Covid-Zertifikate auf dem Smartphone digital bereithält. Der 2G-Nachweis könnte damit künftig einfach über das Vorweisen der intuitiv auf einer Seite erfassbaren Dokumente Covid-Zertifikat und Ausweis erfolgen. So jedenfalls die Theorie. In der Praxis scheint sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...