WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Besuch von Olaf Scholz (SPD) in Russland will sich der Kanzler noch am Mittwoch mit US-Präsident Joe Biden zusammenschalten. Für den Abend (20.30 Uhr MEZ) sei ein Telefonat der beiden angesetzt, hieß es aus dem Weißen Haus. Scholz war am Dienstag inmitten der schweren Spannungen in der Ukraine-Krise zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist. Eine gute Woche zuvor hatte Scholz seinen Antrittsbesuch in den USA absolviert und war dort persönlich mit Biden zusammengekommen./jac/DP/nas