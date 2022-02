ASSLAR (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr deutlicher gesteigert als erwartet. So nahmen die Erlöse 2021 um etwa ein Viertel auf 771,4 Millionen Euro zu, wie der Vakuumpumpenspezialist am Mittwoch in Aßlar mitteilte. Dies stelle den höchsten Konzernumsatz in der Unternehmensgeschichte dar. In der im vergangenen Oktober bereits erhöhten Prognose war Pfeiffer Vacuum im besten Falle von lediglich 750 Millionen Euro ausgegangen. Dabei kann das Unternehmen auf einen Rekordauftragseingang von 964,3 Millionen Euro blicken, knapp 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Auftragsbestand habe zum 31. Dezember mit 316,2 Millionen Euro ebenfalls einen neuen Höchstwert erreicht.

Dabei profitiert das Unternehmen unter anderem von einer starken Nachfrage der Halbleiterindustrie. Das vorläufige Betriebsergebnis (Ebit) wurde mit 93,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das Betriebsergebnis enthalte dabei nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 16 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 7,3 auf 12,1 Prozent, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Zuletzt hatte Pfeiffer Vacuum 12 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt. Weitere Einzelheiten will das Unternehmen am 29. März vorlegen. Die Aktie des im SDax notierten Unternehmens stieg um mehr als zwei Prozent./nas/he