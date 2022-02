In der Ukraine-Krise hat sich seit Wochenbeginn eine deutliche Deeskalation abgezeichnet. Damit rückt das Thema Inflation wieder in den Vordergrund. Der Markt rechnete 2022 mit mindestens drei Zinserhöhungen der Fed. Hält der Druck auf die zinssensiblen Technologiewerte damit weiter an oder hat "Big Tech" das schlimmste bereits überstanden?

Den vollständigen Artikel lesen ...