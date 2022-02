Rote Vorzeichen waren am Dienstag im DAX erfreulicherweise ein äußerst seltenes Phänomen. Gerade einmal zwei der 40 Titel im Index mussten an einem ausgesprochen freundlichen Handelstag Verluste hinnehmen. Einer davon war die Aktie von Henkel, die mit Abschlägen von gerade einmal 0,6 Prozent die rote Laterne überreich bekam.Das klingt zunächst nicht weiter dramatisch und von einem Crash kann auch schwerlich die Rede sein. Dennoch ist es etwas bedenklich, dass der Titel nicht einmal an guten Tagen Auftrieb zu erfahren scheint. Es ist auch nicht so, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...