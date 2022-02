EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Sonstiges

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") und die ungarische Staatsholding Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. ("Corvinus") haben sich über die Details ihrer Kooperation geeinigt, die im Memorandum of Understanding vom 23.12.2021 in den Grundzügen festgelegt worden war. Im Rahmen der Kooperation soll Corvinus eine 45%ige Beteiligung an den ungarischen VIG-Gesellschaften erwerben.



Die ungarischen VIG-Gesellschaften werden zukünftig über die ungarische VIG-Holdinggesellschaft (VIG Magyarország Befektetési Zrt.) und zwei niederländische Holdinggesellschaften (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V) gehalten. Corvinus wird an diesen drei Holdinggesellschaften jeweils eine nichtkontrollierende Minderheitsbeteiligung im Ausmaß von 45% erwerben. Der vereinbarte Gesamtkaufpreis für die drei 45%-Anteile an den Holdinggesellschaften beträgt rund 350 Mio. Euro.



In die ungarische VIG-Holdinggesellschaft werden 98,64% der Anteile der UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. eingebracht. Die beiden niederländischen Aegon-Holdinggesellschaften halten 100 % der Anteile der ungarischen Aegon-Gesellschaften (Versicherung, Asset Management, Pensionsfonds und Servicegesellschaften). Die VIG wird an diesen drei Holdinggesellschaften eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung im Ausmaß von 55% halten. In einem weiteren Schritt ist die Zusammenführung der drei Holdinggesellschaften geplant mit der ungarischen VIG-Holdinggesellschaft als verbleibender Steuerungseinheit.



Das Closing der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der notwendigen aufsichtsrechtlichen und wettbewerbsbehördlichen Genehmigungen sowie des Closings der Transaktion mit Aegon.







