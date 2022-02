PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einem starken Vortag ist am Mittwoch an Europas Börsen wieder Vorsicht eingekehrt. Zum Einen setzt Russland nach Einschätzung der Nato und der USA den Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine fort. Zum Anderen wappnen sich die Investoren für Aussagen der US-Notenbank Fed am Abend. Diese dürften auf rasch steigende Leitzinsen im weiteren Verlauf des Jahres hindeuten - was die Aktienmärkte tendenziell belasten dürfte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone sank um 0,16 Prozent auf 4137,22 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,21 Prozent auf 6964,98 Zähler nach. Der Londoner FTSE 100 schloss 0,07 Prozent im Minus bei 7603,78 Punkten./bek/he

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545