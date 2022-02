Halle/MZ (ots) -



Es wäre klug, jetzt Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Freude über zurückgewonnene Freiheiten dauerhaft ist. Um gut für drohende neue Corona-Wellen im Herbst und Winter gerüstet zu sein, benötigen wir eine stark ausgeprägte Grundimmunität in der Bevölkerung. Dafür braucht es in einem Land mit so vielen alten Menschen eine hohe Impfquote. Hier liegt Deutschland noch immer hinter seinen Zielen zurück.



Das bedeutet: So richtig die Debatte über Lockerungen ist, so wichtig wäre es, sie mit der Diskussion über eine höhere Impfquote zu verknüpfen. Da andere Wege nicht ausreichend funktioniert haben, bleibt jetzt nur noch die allgemeine Impfpflicht als Mittel. Während noch vor kurzem die Einsicht in die Notwendigkeit einer Impfpflicht unter wichtigen Entscheidungsträgern weit verbreitet war, hoffen nun offenbar viele, man werde sich auch ohne eine solche Anstrengung irgendwie durchmogeln können.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5148553

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de