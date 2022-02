Wer nutzt Open Source - und warum? Eine Studie von Perforce Software und der Open Source Initiative will Antworten auf diese Fragen liefern. Die amerikanische Entwicklungsfirma Perforce Software hat gemeinsam mit der Open Source Initiative den 2022 State of Open Source Report veröffentlicht. In der Studie, für die vom 30. November 2021 bis 6. Januar 2022 insgesamt 2.660 Menschen befragt wurden, beleuchten die beiden Organisationen, wie die Wirtschaft weltweit Open-Source-Programme nutzt. 38,66 Prozent der Teilnehmenden waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...