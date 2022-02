Atlanta (ots/PRNewswire) -Das funktionsreiche Portfolio an Kundentreue- und Marketing-Lösungen von Azpiral ergänzt, neben weiteren kürzlich abgeschlossenen Akquisitionen auf dem europäischen Markt, die wachsende weltweite Präsenz und das Lösungsangebot von PDIPDI (www.pdisoftware.com), ein weltweit tätiger Anbieter von führender Unternehmensverwaltungssoftware für den Lebensmitteleinzelhandel und den Erdölgroßhandel, hat das in Irland ansässige Unternehmen Azpiral übernommen, ein führendes Unternehmen für Cloud-basierte Lösungen zur digitalen Kundenbindung.Azpiral wurde 2005 gegründet und setzt den Maßstab für Kundentreue- und Marketinglösungen in der EMEA-Region. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens, zu dem unter anderem Loyalty-Marketing-Automatisierung, Prämien-Engine, Kundenprofilerstellung, Geschäftsanalysen und ein CO2-Rechner zählen, ergänzt bestehende PDI-Treueangebote und erweitert gleichzeitig die Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Die fortschrittliche CRM-Lösung AzpiralPRO hilft Einzelhändlern dabei, ihre Kommunikationsstrategien anzupassen und eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Die Zusammenführung von Azpiral und PDI bedeutet, dass diese branchenführenden Fähigkeiten durch eine größere Skalierbarkeit und eine abgestimmte Strategie weiterhin einen einzigartigen Wert bieten werden."PDI investiert weiterhin in weltweite Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel und den Erdölmarkt. Deshalb ist die Übernahme von Azpiral der erste Schritt, unser Verbraucherengagement über Nordamerika hinaus auszubauen", erklärte Brandon Logsdon, Präsident für Kundenbindung bei PDI. "Nach einer umfassenden Überprüfung unserer Optionen für die internationale Expansion und mehr Wachstum haben uns die Angebote und Funktionen von Azpiral überzeugt. Gemeinsam können wir jetzt Kunden weltweit betreuen und eine führende Position einnehmen, ähnlich dem, wie PDI Treueprogramme für den Lebensmittel-Einzelhandel und Erdöl in den USA geleitet hat.""Wir freuen uns, mit dem Team von Azpiral zusammenzuarbeiten und eine weitere Mehrwertlösung für unsere internationalen Kunden anbieten zu können", fügte Dawn Desai, SVP und Geschäftsführer der Abteilung für Loyalität und Zahlungen in der EMEA-Region bei PDI hinzu. "Unsere Kunden benötigen genau diese Art von Lösung und profitieren von zukünftigen Integrationen mit anderen PDI-Produkten wie Offer Network und Insights Cloud."Richard Gubbins, der CEO von Azpiral, erklärte weiter: "Der Ruf und die Angebote von PDI sind auf globaler Ebene weiter gewachsen, und wir freuen uns, diesem Trend noch mehr Schwung zu verleihen. Einige Azpiral-Technologien sind bereits in einige PDI-Lösungen auf dem europäischen Markt integriert, deshalb wissen wir, dass wir über die richtigen Werkzeuge verfügen, um weiterhin gemeinsam Innovationen für Kunden und die Industrie zu entwickeln.Berenson & Company und Corum Group Ltd. fungierten im Rahmen der Transaktion als exklusive Finanzberater von PDI bzw. Azpiral.Informationen zu PDI Professional Datasolutions, Inc. (PDI) hilft Unternehmen und Marken, ihre Umsätze zu steigern, effizienter und sicherer zu arbeiten und wichtige Entscheidungen zu verbessern. Seit 1983 ist PDI stolz darauf, dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Mineralölgroßhandel zu dienen. Mehr als 1.500 Unternehmen, die mehr als 200.000 Standorte weltweit repräsentieren, zählen auf die Lösungen und das Know-how von PDI. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter: www.pdisoftware.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kelly O'Brien, kelly.obrien@pdisoftware.com; oder Dimitra Farou, dfarou@PDISoftware.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpgOriginal-Content von: Professional Datasolutions, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156032/5148572