The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2022



ISIN Name

DE000A168114 AVES ONE AG O.N.

LU0200080918 JH-J.H.LATIN AMER. A2EO

LU0200081056 JH-J.H.LATIN AMER. X2EO

US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01

XS1787962320 P.P.PPA-S55 18/23 FLR

