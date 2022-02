Weil über den Discord-Kanal von Opensea immer wieder Scammer - zum Teil erfolgreich - versuchen, arglose Nutzer:innen zur Preisgabe von Details über ihre Krypto-Wallets zu bringen, richtet die NFT-Plattform jetzt neue Support-Channels ein. Opensea hatte in den vergangenen Wochen mit einigen Problemen zu kämpfen. So musste die NFT-Plattform 1,8 Millionen US-Dollar an verärgerte Nutzer:innen zahlen, deren Non-Fungible Token wegen eines Bugs zu günstig verkauft wurden. Darüber hinaus geben sich immer wieder Scammer in Openseas Discord-Channel als Mitarbeiter:innen der Plattform aus und ergaunern sich so Informationen über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...