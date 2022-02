Welch enormer Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz in den letzten Tagen gelastet haben muss, lässt sich nur erahnen. Montag Kiew, Dienstag Moskau - es geht um nichts weniger als Krieg oder Frieden in Europa. Doch auch wenn die Gespräche mit Russlands Präsidenten Putin wieder zaghaften Optimismus im Hinblick auf eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt zulassen, bleibt die Situation weiterhin bedrohlich. Tritt das Horrorszenario eines russischen Einmarsches in die Ukraine ein, hätte dies auch für ...

