Fallstudie: Telematischer Gateway der Baureihe FOX3 von Lantronix

IRVINE, Kalifornien, Feb. 16, 2022 im SATLOG-Flottenmanagementsystem eingesetzt wird, um leistungsstarke Daten innerhalb seines Flottenmanagementsystems zu erfassen. Das von der deutschen Firma SATLOG entwickelte Flottenmanagementsystem sammelt wichtige Daten von Flottenfahrzeugen und liefert den Nutzern verwertbare Erkenntnisse zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten. SATLOG hat mehr als 5,4 Millionen Haltestellen erfasst und verwaltet jeden Monat etwa 600.000 Ereignisse von Flottenfahrzeugen.



"Die telematischen Gateways der Baureihe FOX3 von Lantronix sind kompakte All-in-One-Mobilfunkgeräte, die ein intelligentes Tracking und eine zuverlässige Datenerfassung für praktisch jede Art von Fahrzeug oder Ausrüstung ermöglichen.", erklärt Jacques Issa, Vice President of Marketing bei Lantronix Inc. "Integriert in das SATLOG-Flottenmanagementsystem bietet FOX3 den Nutzern beispiellose Einblicke für maximale Effizienz und Kosteneinsparungen."

Laut dem Bericht "2021 Fleet Management in Europe" von Berg Insight befindet sich der europäische Flottenmanagementmarkt in einer Wachstumsphase, die noch mehrere Jahre anhalten wird.



Die Zahl der aktiv genutzten Flottenmanagementsysteme wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,4 Prozent von 11,5 Millionen Einheiten Ende 2020 auf 22,5 Millionen Einheiten im Jahr 2025 steigen.

Fallstudie: Telematischer Gateway der Baureihe FOX3 von Lantronix treibt das SATLOG-Flottenmanagementsystem an

Mit dem telematischen Gateway FOX3-3G-BLE (F35HGZFS) von Lantronix hat SATLOG eine intelligente Flottenmanagement-Lösung geschaffen, die seinen Kunden potenzielle Kostensenkungen ermöglicht.

Die SATLOG-Lösung erfasst aus der Ferne Fahrzeugbewegungen, Standort, Fahrerstatus und andere fahrzeugbezogene Daten und gibt Informationen und Analysen sicher über ihre Cloud-basierte Managementplattform weiter, so dass die Benutzer Einblicke erhalten, um ihre Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

Herausforderung: IT-Fernsteuerung für kleine Einzelhandelsstandorte

Im Flottenmanagement können die Kosten eines Fehlers, z. B. eines Fahrzeugrückrufs, der zu einer Betriebsunterbrechung führt, Zehntausende von Euro kosten. Die Aufgabe von SATLOG bestand darin, eine mobile Telematiklösung zu entwickeln, welche die Produktivität der Flotte erhöht und kostspielige Ausfälle reduziert.

Zu den Herausforderungen zählen:

Die Suche nach einem robusten Tracker für raue Industrieumgebungen

Gewährleistung der Selbstwartung des Trackers, einschließlich der Geräteverwaltung

Die Möglichkeit, den Rand an spezifische Anforderungen anzupassen, wie z. B. die Stopp-Analyse durch in FOX3 integrierte Bewegungssensoren

Bewährte Integration mit Oracle, welche die proprietären FOX3-Protokolle über REST aktiviert

Die Möglichkeit, schnell Anpassungen vorzunehmen, um kundenspezifische Daten zu erfassen

Lösung: Telematischer Gateway der Baureihe FOX3 von Lantronix

Zur Erfassung von Flotteninformationen aus der Ferne und für deren sichere Weitergabe entschied sich SATLOG für die telematischen Gateways der Baureihe FOX3 von Lantronix.

Der FOX3 ist ein Gateway, der in das SATLOG-Ökosystem integriert wird und Stoppzeiten, Fahrereignisse, Breitengrad, Längengrad, Kilometerstand, Kraftstoff, Temperatur, Reifendruck (Continental-Reifendrucksystem) und Warnmeldungen vom Preco TurnAssistant an die Cloud sowie an die herausnehmbaren SATLOG Truck Tablets im Cockpit des Lkw überträgt. Lkw-Fahrer können auch elektronische Liefernachweise mit detaillierten Informationen über den Zeitpunkt der Lieferung erstellen, einschließlich der Temperatur des Lkw-Aufbaus, die vom FOX3 per RS232 an das Tablet übertragen wird.

Der FOX3-Tracker wird über RS232 mit einem speziellen SATLOG Android Truck Tablet verbunden, um Aufträge zu verteilen, zu navigieren und die Rückfahrkamera zu nutzen.

Erfasste Daten werden in die Cloud gesendet und über die Oracle Cloud und den Webbrowser als globale Lösung ferngesteuert abgerufen. Jeder Anbieter von Telematiklösungen oder jedes große Unternehmen mit Lkw-Flotten kann sein eigenes Ökosystem-Plug&Play haben. Ein Linux-basierter Telematik-Server zur Konfiguration des FOX3, Plug&Play FOX3-Einstellungen kommunizieren mit der konfigurierbaren Android TourManager-Anwendung auf dem Tablet.

Ergebnisse: Digitale Flotte und umsetzbare Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung

SATLOG nutzt den FOX3-Tracker von Lantronix zusätzlich zum Truck Tablet für die Tourenplanung und sendet optimierte Routen an das Navigationssystem des Tablets. FOX3 sammelt die aktuellen Daten und stellt sie sicher zur Verfügung. Diese bilden die Grundlage für Analysedaten, die verwertbare Erkenntnisse zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten liefern.

"SATLOG hat in den letzten Jahren monatlich mehr als 5,4 Millionen Haltestellen sowie rund 600.000 Tracking-Ereignisse von Fahrzeugen generiert.", erklärt Dr. Jürgen Stausberg, Geschäftsführer der SATLOG GmbH. "Mit dem FOX3-Tracker von Lantronix sammelt SATLOG kritische Daten von jedem Flottenfahrzeug und ermöglicht es den Nutzern, Entscheidungen zu treffen, die sich auf ihren Gewinn auswirken.", fügte er hinzu.

Klicken Sie hier für die vollständige Fallstudie.

Über SATLOG

SATLOG wurde im Jahr 2000 gegründet und konzentriert sich darauf, die Produktivität von Flotten zu steigern. Das Unternehmen liefert schlüsselfertige Hardware-, Software- und Servicelösungen, einschließlich GPS-Ortung, Auftragsmanagement mit Truck Tablets und Kosten- und Leistungsmessung auf der Grundlage von Oracle-Technologie über Cloud-Dienste.

Klicken Sie hier , um mehr über die vollständige Lantronix/SATLOG-Lösung zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.satlog.de/en/home/

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix .

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix Blog, auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter , sehen Sie sich unsere YouTube-Videobibliothek an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn .

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden, die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unseren Verbindlichkeiten und den Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsvereinbarungen nachzukommen, sowie alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 11. September 2021 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Einreichungen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2022 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix Pressekontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Analysten- und Anlegerkontakt von Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241