Juniper Networks (NYSE: JNPR), ein führender Anbieter von sicheren, KI-gesteuerten Netzwerken, gab heute bekannt, dass es mit Vodafone und Parallel Wireless, einem Pionier bei Open RAN-Lösungen, zusammenarbeitet und einen Multi-Anbieter-RAN Intelligent Controller (RIC)-Test für mieterbewusste Anwendungsfälle für die Zugangskontrolle durchführt. Der Versuch, der zunächst in den Testlabors von Vodafone in der Türkei läuft und in die Testinfrastruktur von Vodafone einziehen soll, unterstützt O-RAN-Schnittstellen und befasst sich mit den wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen, denen sich Mobilfunkbetreiber in Bezug auf personalisierte Benutzererfahrung, tragfähige Umsatzgenerierung und Reduzierung von CAPEX und OPEX für 4G- und 5G-Dienste gegenübersehen.

Die Testversion basiert auf einer offenen, softwaregesteuerten Architektur, die die Virtualisierung nutzt, um ein besser programmierbares, automatisiertes, granulares Traffic-Management für jeden Benutzer bereitzustellen. Der anfängliche Fokus liegt auf der Bereitstellung einer mandantenbewussten Zugangskontrollfunktion, die es den Betreibern ermöglicht, Dienste zu personalisieren und überlegene Benutzererfahrungen bereitzustellen. Echtzeit-Verfolgung und Durchsetzung von Funkressourcen im gesamten RAN ermöglicht es geschäftskritischen Benutzern beispielsweise Krankenhäusern und Schulen -, eine priorisierte Bereitstellung mobiler Datendienste zu erhalten. Diese Funktion wird durch die Cloud-basierten Softwaretools rApp/xApp von Juniper ermöglicht, die Netzwerkfunktionen nahezu in Echtzeit verwalten, zusammen mit Cloud-nativen Open-RAN-Funktionen von Parallel Wireless.

Die Designphilosophie der Studie konzentriert sich darauf, das Potenzial zu demonstrieren, offenes, agiles Ressourcenmanagement und mobile Datenbereitstellung in jeder softwaregesteuerten RAN-Umgebung zu ermöglichen. Dieser Ansatz ermöglicht die automatische Verwaltung, Optimierung und Minderung von Diensten und Anwendungen durch das RAN, basierend auf Echtzeit-Dateneinblicken aus seiner eigenen Leistung.

Alle drei Organisationen sind aktive Betreiber/Beitragende der O-RAN ALLIANCE und des Telecom Infra Project (TIP) und unterstreichen damit ihr gemeinsames Engagement für Innovationen und Standards in der Branche.

Die RIC-Lösung von Juniper ist als offene Plattform konzipiert, die offene Schnittstellen auf der Nord- und Südseite unterstützt und eine einfachere Integration mit Open RAN-Partnern im Ökosystem ermöglicht. Die RIC-Plattform von Juniper wird auch eine einfache Integration von rApps/xApps von Drittanbietern ermöglichen, indem UI-basierte Onboarding- und Bereitstellungstools in Verbindung mit der Flexibilität verwendet werden, zwischen netzwerkbasierten oder SDK-basierten APIs (Application Programming Interfaces) zu wählen.

Parallel Wireless bietet Cloud-native Open RAN-Lösungen, die jetzt in den hochmodernen RAN Intelligent Controller (RIC) integriert sind, der auf O-RAN ALLIANCE-Spezifikationen von Juniper Networks basiert, wodurch Betreiber mehr Auswahlmöglichkeiten erhalten, um das beste RAN ihrer Klasse aufzubauen.

"Vodafone hat eine klare Vision, dass die gesamte Mobilfunkinfrastruktur offen sein sollte, um eine schnelle Einführung innovativer Dienste zu ermöglichen. Wir sehen dies als ein wichtiges Sprungbrett für reichhaltige Innovation und Zusammenarbeit, die einzige Möglichkeit, bahnbrechende neue Anwendungsfälle in 4G und 5G zu entwickeln und die Kosteneffizienz zu maximieren. Um den Fortschritt auf dieser spannenden Reise zu beschleunigen, freue ich mich sehr, dass Vodafone zusammen mit einem Ökosystem gleichgesinnter Technologiepartner, darunter Juniper Networks und Parallel Wireless, ein Labor und einen Feldversuch für die mieterbewusste Zugangskontrolle mithilfe von O-RAN-Schnittstellen veranstaltet. Durch die Zusammenarbeit werden wir in der Lage sein, intelligentere Netzwerke und bessere Benutzererfahrungen aufzubauen und stärkere Nachhaltigkeitsmaßnahmen für B2B-Anwendungsfälle voranzutreiben."

Paco Martin, Head of Open RAN bei Vodafone Group

"Diese Multi-Anbieter-Studie bei Vodafone bot die perfekte Gelegenheit zu demonstrieren, wie das RIC von Juniper und unser Fokus auf die Ermöglichung einer nahtlosen Portabilität von Anwendungen das wahre Potenzial von Open RAN erschließen können. Indem wir unsere Innovationen mit denen von Parallel Wireless und der Betriebserfahrung von Vodafone koppeln, sind wir in der Lage, einen realen Anwendungsfall zu erreichen, der einen Mehrwert und bessere Benutzererfahrungen mit verbesserter Wirtschaftlichkeit für die Betreiber bieten kann."

Constantine Polychronopoulos, VP, 5G Telco Cloud bei Juniper Networks

Vodafone ist seit den Anfängen führend bei Open-RAN-Innovationen. Als nächste Stufe der Einführung von Open RAN freuen wir uns über die Partnerschaft mit Vodafone und Juniper Networks, die unsere hochmodernen Cloud-nativen, O-RAN ALLIANCE-konformen Open RAN-Lösungen mit dem führenden RAN Intelligent Controller von Juniper integrieren.

- Keith Johnson, President bei Parallel Wireless

