- Führende gemeinnützige und kommerzielle Organisationen der psychedelischen Wissenschaft teilen die Vision von der Heilung psychischer Erkrankungen

- Die Spende kommt von atai Impact, dem philanthropischen Zweig von atai Life Sciences, dem Unternehmen für psychische Gesundheit.

- Die Finanzmittel werden zur Unterstützung der allgemeinen Tätigkeit von MAPS beitragen, darunter das Health Equity Program zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in der psychedelischen Gesundheitsversorgung

NEW YORK und BERLIN, Feb. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Impact, das philanthropische Programm von atai Life Sciences (Nasdaq: ATAI) ("atai"), und die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) gaben heute bekannt, dass atai Impact 500.000 USD an MAPS gespendet hat. Diese Spende ist ein wichtiger Beleg für die Synergie und Zusammenarbeit zwischen den führenden gemeinnützigen und kommerziellen Organisationen, um die psychedelische Medizin voranzubringen und die eskalierende psychische Gesundheitskrise zu bekämpfen, von der weltweit über eine Milliarde Menschen betroffen sind.1

"Wir waren bereits mit einer globalen psychischen Gesundheitskrise konfrontiert, die durch die Pandemie noch verschärft wurde. Die Bewältigung dieser Krise erfordert Innovation, Leidenschaft und Zusammenarbeit", so Florian Brand, CEO und Mitgründer von atai Life Sciences. "MAPS war in den letzten 35 Jahren die treibende Kraft für die Renaissance der Psychedelika und hat durch Aufklärung und Forschung über Psychedelika und deren Potenzial, die psychische Gesundheit der betroffenen Menschen zu revolutionieren, Heilung und Wohlbefinden gefördert. Die Arbeit von MAPS ist eine unglaubliche Quelle der Inspiration und Motivation für uns alle bei atai, und wir freuen uns, mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten."

"Psychische Gesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht - das durch die heutigen Gesundheitssysteme nicht sichergestellt werden kann. Das schiere Ausmaß der globalen psychischen Gesundheitskrise erfordert eine groß angelegte Reaktion von gemeinnützigen und gewinnorientierten Organisationen. Diese müssen zusammenarbeiten, um den kollektiven Bedarf zu decken. Mit dieser Spende beweist atai Impact sein Engagement für unsere gemeinsamen Werte im Hinblick auf Heilung und gesundheitliche Chancengleichheit", ergänzt Rick Doblin, Ph.D., Gründer und Executive Director von MAPS.

Die Spende von atai Impact in Höhe von 500.000 USD ist für die mehrjährige Unterstützung der laufenden Initiativen von MAPS, darunter das Health Equity Program (Programm für gesundheitliche Chancengleichheit), bestimmt. Das Programm zielt darauf ab, den Zugang und die Heilung durch den Aufbau eines vielfältigen Netzwerks von Therapieanbietern zu optimieren, das die unterschiedlichen Erfahrungen derjenigen widerspiegelt, die Traumata und psychische Erkrankungen erleben.

"Wir haben unseren philanthropischen Zweig atai Impact gegründet, weil uns bewusst ist, dass es einen sektorübergreifenden Ansatz bei der Heilung psychischer Erkrankungen für alle und überall geben muss," so Rae Richman, Vice President von atai Impact. "Es ist gerade eine unglaublich spannende und entscheidende Zeit für die psychedelische Medizin, und atai Impact setzt sich dafür ein, dass in diesem wachsenden Bereich gerechte, nachhaltige und wirksame Praktiken gefördert werden."

Die Spende von atai Impact an MAPS erfolgte über den atai Impact Fund bei Vanguard Charitable.

Über atai Impact

atai Impact wurde im Oktober 2021 von atai Life Sciences gegründet, um die Kraft innovativer Ansätze im Bereich der psychischen Gesundheit für einen positiven sozialen Wandel nutzbar zu machen.

Die Hauptsäulen der Tätigkeit von atai Impact sind: Förderung der Ausbildung, Erweiterung des Zugangs und Unterstützung des breiteren Ökosystems der psychischen Gesundheitsversorgung. atai Impact konzentriert sich zunächst auf den Sektor der Psychedelika, da sich hier ein großes Potenzial für die Bewältigung der wachsenden psychischen Gesundheitskrise abzeichnet.

Hinter der Einführung von atai Impact steht die Überzeugung von atai Life Sciences, dass eine Harmonisierung zwischen kommerziellen und gemeinnützigen Einrichtungen der beste Weg ist, um alle Aspekte der eskalierenden globalen psychischen Gesundheitskrise anzugehen.

Über atai

atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf psychedelischer Therapie und anderen Arzneimitteln mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, mit dem Ziel, psychische Störungen effektiv zu behandeln und letztendlich zu heilen.

Die Vision von atai besteht darin, psychische Erkrankungen zu heilen, damit jeder Mensch überall ein erfüllteres Leben führen kann. atai hat Niederlassungen in New York, London und Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Über MAPS

MAPS wurde 1986 gegründet. Es handelt sich um eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation nach 501als auch eine 4-Sterne-Bewertung von Charity Navigator erhalten.

