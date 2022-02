DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PVA TePla - Gruppe: Umsatz- und Ertragsprognose übertroffen



17.02.2022 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PVA TePla - Gruppe: Umsatz- und Ertragsprognose übertroffen - Umsatz bei rund 156 Mio. EUR (2020: 137,0 Mio. EUR) plus 13,9% - EBITDA bei rund 23 Mio. EUR (2020: 22,7 Mio. EUR) plus 1,3% Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006), Wettenberg, wichtiger Lieferant technologisch führender Prozess- und Analyseanlagen für die Halbleiterindustrie und für industrielle Hightech-Materialien, veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Starkes Geschäftsjahr 2021: Umsatz- und Ertragssteigerung Die PVA TePla-Gruppe steigerte deutlich Umsatz und Ertrag. In einem starken vierten Quartal konnten mehr Anlagenaufträge abgewickelt werden als ursprünglich geplant, gegen antizipierte Risiken insbesondere aus dem Beschaffungsmarkt wurden Vorkehrungen getroffen, sodass nur geringe Auswirkungen zu verzeichnen waren. Der Konzernumsatz wuchs somit um 13,9% auf rund 156 Mio. EUR und das EBITDA um 1,3% auf 23 Mio. EUR. Mit diesen Zahlen wurde die Prognose aus dem März 2021 - einen Umsatz in der Bandbreite von 140 - 150 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 18 und 20 Mio. EUR zu erzielen - deutlich übertroffen. Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Angesichts der vorhandenen Struktur der Aufträge bei einem außerordentlich hohen Auftragsbestand erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in der Bandbreite von 170 - 180 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 25 und 27 Mio. EUR. "Auch für das Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus gehen wir von einem weiteren Wachstum in der Halbleiterindustrie aus", erläutert der Vorstandsvorsitzende Manfred Bender und fährt fort: "Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt und wir haben Aufträge mit einer Laufzeit bis in das Jahr 2025. Somit haben wir auch eine gute Ausgangslage, unser mittelfristiges Umsatzziel von 250 Mio. EUR mit einer EBIT-Marge von 15% im Geschäftsjahr 2024 zu erreichen." Der geprüfte Konzern-Jahresabschluss 2021 wird am 24. März 2022 veröffentlicht und kann ab diesem Datum auf der Unternehmens-Internetseite www.pvatepla.com heruntergeladen werden. Kontakt: Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

17.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de