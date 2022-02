Wie gut steht der europäische Bankensektor im Vergleich zum US-amerikanischen oder asiatischen Markt da? BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute haben dazu eine neue Studie veröffentlicht. Infografik "Die 25 größten Banken in Europa, USA und Asien im Vergleich"; Quelle: BearingPoint Frankfurt am Main, 17. Februar 2022 - BearingPoint und das Handelsblatt Research Institut haben die Kennzahlen der 25 größten Banken in Europa, USA und Asien miteinander verglichen und eine Modellierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...