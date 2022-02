Es läuft angesichts einer anhaltend robusten Konjunkturentwicklung rund bei den beiden Chemieriesen BASF und Covestro. Und angesichts der jüngsten Meldungen aus China dürfte sich daran vorerst wenig ändern. Denn China strebt offenbar in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von stattlichen 5,0 bis 5,5 Prozent an. Zwei Wochen vor der Weichenstellung auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking deuten vorliegende Pläne der Provinzen auf ein solch niedrigeres Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft ...

