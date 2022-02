FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rückkehr der Commerzbank in die Gewinnzone kommt am Donnerstag bei den Anlegern vorbörslich sehr gut an. Die Papiere des Bankhauses rückten im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 4,3 Prozent vor. Mit 8,95 Euro steuern sie wieder das einige Tage alte Hoch seit 2018 an, das bei knapp 9,12 Euro liegt. Händler urteilten, sowohl die Zahlen als auch die Aussagen zum Ausblick seien besser als erwartet.

Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan zog in einer ersten Reaktion ein starkes Fazit des Jahresberichts, der einen Überschuss von 430 Millionen Euro ergab. "Die Ergebnisse für das vierte Quartal sind besser als erwartet. Noch wichtiger ist aber, dass die Umstrukturierung auf gutem Wege ist", schrieb der Experte. Er verwies außerdem auf künftiges Ertragspotenzial durch steigende Marktzinsen. Die Ziele der Bank für 2022 seien insgesamt positiv. Der Experte äußerte sich außerdem zufrieden damit, dass es 2022 wieder eine Dividende geben soll./tih/jha/