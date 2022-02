DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Italienische Landesbehörde nutzt USU-Software für IT-Servicemanagement



17.02.2022 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, Deutschland / Rom, Italien - 17. Februar 2022. Zur transparenten Steuerung und Automatisierung ihrer IT-Management-Prozesse hat sich eine nationale italienische Behörde (der "Kunde") für die Lösung USU IT Service Management (ITSM) entschieden. USU konnte sich gegen internationale Anbieter durchsetzen und löst das System eines Wettbewerbers ab. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von USU waren der Funktionsumfang, die Integrationsfähigkeit und die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten. Hinzu kamen die guten Erfahrungen mit der bereits im Einsatz befindlichen USU-Software Asset Management-Lösung zur optimalen Verwaltung von Software-Lizenzen. Der Kunde betreibt die USU-Anwendungen in seinem eigenen Rechenzentrum. In einem ersten Schritt werden alle aktuellen Infrastrukturinformationen durch das bestehende USU-Discovery-Modul in eine Configuration Management Database (CMDB) geladen. Diese bildet die Basis für die sukzessive ITIL-konforme Implementierung weiterer ITSM-Disziplinen wie Incident-, Problem-, Service Request- und Change-Management sowie Beschaffungs- und Vertragsmanagement. "Wir freuen uns über das nachhaltige Vertrauen unseres Kunden und sind überzeugt, dass wir mit der Implementierung unserer ITSM-Lösung einen wichtigen Beitrag zur Kosten- und Risikominimierung leisten", sagt Andrea Cortelli, Country Managing Director von USU Italia. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU GK sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com



17.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de