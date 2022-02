DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

17 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 16 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.278 GBP1.066 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.260 GBP1.056 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.268973 GBP1.062226

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 734,351,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4780 1.28 XDUB 08:16:09 00056947192TRLO0 4470 1.27 XDUB 08:16:21 00056947216TRLO0 4346 1.26 XDUB 08:20:42 00056947395TRLO0 4182 1.26 XDUB 08:22:36 00056947480TRLO0 4071 1.26 XDUB 08:23:22 00056947523TRLO0 4237 1.26 XDUB 08:24:14 00056947561TRLO0 857 1.27 XDUB 08:49:36 00056948481TRLO0 750 1.27 XDUB 08:49:36 00056948482TRLO0 97 1.27 XDUB 08:49:36 00056948483TRLO0 449 1.27 XDUB 08:49:36 00056948484TRLO0 491 1.27 XDUB 08:49:36 00056948485TRLO0 427 1.27 XDUB 08:49:36 00056948486TRLO0 242 1.27 XDUB 08:49:36 00056948487TRLO0 439 1.27 XDUB 08:49:36 00056948488TRLO0 81 1.27 XDUB 08:49:36 00056948489TRLO0 347 1.27 XDUB 08:49:36 00056948490TRLO0 3138 1.27 XDUB 08:56:36 00056948752TRLO0 838 1.27 XDUB 09:32:36 00056950266TRLO0 85 1.27 XDUB 09:32:36 00056950267TRLO0 2797 1.27 XDUB 09:32:36 00056950268TRLO0 41 1.27 XDUB 09:32:36 00056950269TRLO0 1709 1.27 XDUB 09:32:36 00056950270TRLO0 1164 1.27 XDUB 09:32:36 00056950271TRLO0 920 1.27 XDUB 09:32:36 00056950272TRLO0 780 1.27 XDUB 09:33:36 00056950304TRLO0 94 1.27 XDUB 09:33:36 00056950305TRLO0 1508 1.27 XDUB 09:33:36 00056950306TRLO0 1338 1.27 XDUB 09:33:36 00056950307TRLO0 675 1.27 XDUB 09:33:36 00056950311TRLO0 3493 1.26 XDUB 10:33:23 00056952886TRLO0 2666 1.27 XDUB 13:20:26 00056959456TRLO0 633 1.27 XDUB 13:20:26 00056959457TRLO0 1254 1.27 XDUB 13:20:26 00056959458TRLO0 1000 1.27 XDUB 13:20:26 00056959459TRLO0 1000 1.27 XDUB 13:20:26 00056959460TRLO0 1855 1.27 XDUB 13:20:26 00056959461TRLO0 780 1.27 XDUB 13:20:26 00056959462TRLO0 2667 1.27 XDUB 13:20:26 00056959463TRLO0 126 1.27 XDUB 13:20:26 00056959464TRLO0 1777 1.27 XDUB 13:20:26 00056959465TRLO0 68 1.27 XDUB 13:20:26 00056959466TRLO0 1250 1.27 XDUB 13:20:26 00056959467TRLO0 1250 1.27 XDUB 13:20:26 00056959468TRLO0 1791 1.27 XDUB 13:20:26 00056959469TRLO0 23198 1.27 XDUB 13:22:01 00056959533TRLO0 4169 1.27 XDUB 13:22:01 00056959534TRLO0 392 1.27 XDUB 13:22:01 00056959535TRLO0 7144 1.27 XDUB 13:22:01 00056959536TRLO0 150 1.27 XDUB 13:22:01 00056959537TRLO0 1014 1.27 XDUB 13:22:01 00056959538TRLO0 91 1.27 XDUB 13:22:01 00056959539TRLO0 3239 1.27 XDUB 13:30:38 00056959984TRLO0 306 1.27 XDUB 13:30:38 00056959985TRLO0 3533 1.26 XDUB 14:05:18 00056961756TRLO0 3533 1.26 XDUB 14:06:23 00056961803TRLO0 2523 1.26 XDUB 14:27:56 00056963153TRLO0 2373 1.26 XDUB 14:27:56 00056963154TRLO0 3495 1.26 XDUB 14:38:56 00056964976TRLO0 4104 1.26 XDUB 14:41:22 00056965510TRLO0 3902 1.26 XDUB 14:43:01 00056965805TRLO0 3066 1.27 XDUB 14:51:23 00056966987TRLO0 369 1.27 XDUB 14:55:22 00056967630TRLO0 2657 1.27 XDUB 14:59:02 00056968082TRLO0 1048 1.27 XDUB 15:03:16 00056968650TRLO0 2102 1.27 XDUB 15:03:16 00056968651TRLO0 1840 1.27 XDUB 15:09:07 00056969354TRLO0 577 1.27 XDUB 15:09:07 00056969355TRLO0 2681 1.27 XDUB 15:12:26 00056969702TRLO0 545 1.27 XDUB 15:12:41 00056969743TRLO0 2957 1.27 XDUB 15:12:51 00056969753TRLO0 1298 1.27 XDUB 15:13:04 00056969777TRLO0 1460 1.27 XDUB 15:15:12 00056970033TRLO0 1636 1.27 XDUB 15:17:17 00056970254TRLO0 829 1.27 XDUB 15:19:18 00056970515TRLO0 2293 1.27 XDUB 15:26:51 00056971440TRLO0 1289 1.27 XDUB 15:27:13 00056971524TRLO0 504 1.27 XDUB 15:27:13 00056971525TRLO0 59 1.27 XDUB 15:27:13 00056971526TRLO0 522 1.27 XDUB 15:27:13 00056971527TRLO0 449 1.27 XDUB 15:27:13 00056971528TRLO0 213 1.27 XDUB 15:27:13 00056971529TRLO0 728 1.27 XDUB 15:27:13 00056971530TRLO0 1405 1.27 XDUB 15:27:13 00056971531TRLO0 3006 1.27 XDUB 15:27:51 00056971602TRLO0 487 1.27 XDUB 15:27:51 00056971603TRLO0 46 1.27 XDUB 15:36:51 00056973140TRLO0 442 1.27 XDUB 15:36:51 00056973141TRLO0 1084 1.27 XDUB 15:36:51 00056973142TRLO0 1664 1.27 XDUB 15:43:31 00056973937TRLO0 1434 1.28 XDUB 15:47:25 00056974525TRLO0 1635 1.28 XDUB 15:47:25 00056974526TRLO0 1391 1.28 XDUB 15:55:35 00056975728TRLO0 946 1.28 XDUB 15:55:35 00056975729TRLO0 1000 1.28 XDUB 15:55:35 00056975730TRLO0 807 1.28 XDUB 15:55:35 00056975731TRLO0 29 1.28 XDUB 15:55:37 00056975734TRLO0 163 1.28 XDUB 15:55:37 00056975735TRLO0 60 1.28 XDUB 15:55:37 00056975736TRLO0 120 1.28 XDUB 15:55:37 00056975737TRLO0 1391 1.28 XDUB 15:55:37 00056975738TRLO0 1000 1.28 XDUB 15:55:37 00056975739TRLO0 1151 1.28 XDUB 15:55:37 00056975740TRLO0 1166 1.28 XDUB 16:02:45 00056976664TRLO0 1167 1.28 XDUB 16:02:45 00056976665TRLO0 1167 1.28 XDUB 16:02:45 00056976666TRLO0 1183 1.28 XDUB 16:06:45 00056977404TRLO0 1183 1.28 XDUB 16:06:45 00056977405TRLO0 1184 1.28 XDUB 16:06:45 00056977406TRLO0 449 1.27 XDUB 16:06:46 00056977407TRLO0 457 1.27 XDUB 16:20:26 00056979501TRLO0 1250 1.27 XDUB 16:20:49 00056979527TRLO0 716 1.27 XDUB 16:20:49 00056979530TRLO0 466 1.27 XDUB 16:21:01 00056979548TRLO0 623 1.27 XDUB 16:21:16 00056979567TRLO0 168 1.27 XDUB 16:21:16 00056979568TRLO0 54 1.27 XDUB 16:21:16 00056979569TRLO0 859 1.27 XDUB 16:21:16 00056979570TRLO0 391 1.27 XDUB 16:21:16 00056979571TRLO0 1250 1.27 XDUB 16:21:16 00056979572TRLO0 178 1.27 XDUB 16:21:16 00056979573TRLO0 639 1.27 XDUB 16:21:16 00056979574TRLO0 361 1.27 XDUB 16:21:16 00056979575TRLO0 3404 1.27 XDUB 16:21:16 00056979576TRLO0 176 1.27 XDUB 16:21:21 00056979578TRLO0 780 1.27 XDUB 16:21:21 00056979579TRLO0 504 1.27 XDUB 16:21:32 00056979601TRLO0 1713 1.27 XDUB 16:21:49 00056979616TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3761 106.40 XLON 08:15:17 00056947148TRLO0 1790 106.20 XLON 08:47:16 00056948437TRLO0 750 106.20 XLON 08:47:16 00056948436TRLO0 3877 106.40 XLON 09:33:36 00056950303TRLO0 81 106.00 XLON 09:33:36 00056950309TRLO0 1035 106.00 XLON 09:33:36 00056950308TRLO0 2363 106.00 XLON 09:33:36 00056950310TRLO0 1000 106.00 XLON 10:35:36 00056953014TRLO0 2258 106.00 XLON 10:35:36 00056953015TRLO0 3560 106.00 XLON 11:41:41 00056955572TRLO0 6625 106.20 XLON 13:01:19 00056958550TRLO0 885 106.20 XLON 13:01:19 00056958549TRLO0 3530 106.20 XLON 13:01:19 00056958551TRLO0 208 106.20 XLON 13:35:24 00056960187TRLO0 1260 106.20 XLON 13:35:24 00056960186TRLO0 316 106.20 XLON 13:35:24 00056960185TRLO0 1183 106.20 XLON 13:37:24 00056960344TRLO0 327 106.20 XLON 13:37:24 00056960343TRLO0 1137 106.20 XLON 13:37:24 00056960342TRLO0 444 106.20 XLON 13:37:24 00056960349TRLO0 83 106.20 XLON 13:37:24 00056960348TRLO0 91 106.20 XLON 13:37:24 00056960347TRLO0 91 106.20 XLON 13:37:24 00056960346TRLO0 551 106.20 XLON 13:37:24 00056960345TRLO0 169 106.20 XLON 13:37:25 00056960351TRLO0 1260 106.20 XLON 13:37:25 00056960350TRLO0 710 106.00 XLON 14:12:18 00056962137TRLO0 880 106.00 XLON 14:12:18 00056962136TRLO0 1333 106.00 XLON 14:12:18 00056962135TRLO0 750 106.00 XLON 14:12:18 00056962134TRLO0 750 105.80 XLON 14:27:56 00056963150TRLO0 750 106.00 XLON 14:27:56 00056963152TRLO0 435 106.00 XLON 14:27:56 00056963151TRLO0 750 105.80 XLON 14:27:57 00056963155TRLO0 3236 105.60 XLON 14:43:01 00056965806TRLO0 54 106.40 XLON 15:02:19 00056968547TRLO0 1260 106.40 XLON 15:02:19 00056968548TRLO0 196 106.40 XLON 15:02:19 00056968549TRLO0 262 106.40 XLON 15:02:19 00056968550TRLO0 1260 106.40 XLON 15:02:19 00056968551TRLO0 487 106.40 XLON 15:02:19 00056968552TRLO0 321 106.40 XLON 15:02:19 00056968553TRLO0 3522 106.20 XLON 15:08:46 00056969317TRLO0 4110 106.20 XLON 15:19:57 00056970591TRLO0 570 106.20 XLON 15:32:06 00056972282TRLO0 2304 106.20 XLON 15:32:06 00056972281TRLO0 2329 106.60 XLON 15:55:37 00056975741TRLO0 711 106.60 XLON 15:55:47 00056975754TRLO0 830 106.60 XLON 15:56:02 00056975784TRLO0 3370 106.60 XLON 16:09:02 00056977834TRLO0 2470 106.60 XLON 16:15:05 00056978738TRLO0 832 106.60 XLON 16:18:02 00056979146TRLO0 1726 106.60 XLON 16:20:37 00056979513TRLO0 157 106.60 XLON 16:20:49 00056979526TRLO0

