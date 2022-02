Hamburg (ots) -- LOTTO24 startet erste Traumhauslotterie in Deutschland- Die Gewinner:innen können sich ihren Wohntraum im Wert von einer Million Euro erfüllen- TV-Moderatorin Eva Brenner ist Botschafterin der LotterieOb eine Villa im Grünen, eine Finca auf Mallorca oder ein Penthouse in der Großstadt - für viele derzeit ein unerfüllbarer Traum. Damit endlich jede:r die Chance auf ein Traumhaus hat, hat LOTTO24 (http://www.lotto24.de) die Deutsche Traumhauslotterie (https://www.deutschetraumhauslotterie.de/) gestartet. Bei der neuen Lotterie gibt es jede Woche die Chance auf ein individuelles Traumhaus im Gesamtwert von einer Million Euro - inklusive Grundstück, Baunebenkosten und allen Extrawünschen. Die Gewinner:innen können sich ihr persönliches Traumhaus an ihrem Lieblingsort bauen lassen und werden von Expert:innen kostenlos beraten.Eva Brenner erfüllt individuelle WohnträumeDie deutsche TV-Moderatorin und Dipl.-Ing. für Innenarchitektur Eva Brenner ist Botschafterin der neuen Lotterie. Fast 15 Jahre lang war sie unter anderem in der Sendung Zuhause im Glück zu sehen, gilt als Expertin in Sachen Raumgestaltung und hat schon vielen Menschen dabei geholfen, sich ihre Wohnträume zu erfüllen. Aktuell steht sie im ZDF unter anderem für das Duell der Gartenprofis und Mein Zuhause richtig schön vor der Kamera."Ich freue mich, Botschafterin der Deutschen Traumhauslotterie sein zu dürfen. So viele Menschen träumen vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung - durch die Lotterie hat jetzt jede:r die Chance, sich seinen ganz eigenen Wohntraum zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Gewinner:innen von Expert:innen beraten, die sie bei der Verwirklichung ihres Traums unterstützen", erklärt Eva Brenner.Neben dem Hauptgewinn winkt auch im zweiten Gewinnrang allen Mitspielenden mit 100.000 Euro ein attraktiver Preis. Darüber hinaus gibt es fünf weitere Gewinnklassen mit Geldpreisen. Die Gewinnchancen sind bis zu 35x höher als auf den Hauptgewinn bei LOTTO 6aus49. Die Ziehung findet jeden Donnerstag um 18 Uhr statt, Annahmeschluss ist 17:30 Uhr. Ein Lotterielos gibt es schon ab 4 Euro.Pro verkauftem Los wird ein Euro an Bildungsprojekte gespendetBei der Deutschen Traumhauslotterie wird auch für bessere Bildung gespielt, denn von jedem verkauften Tippschein geht ein Euro in die Förderung von Bildungsprojekten. Die Initiatoren sind der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer weltweit und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)."Dank der Deutschen Traumhauslotterie profitieren nicht nur die Gewinner:innen, sondern auch zahlreiche gemeinnützige Projekte. Neben einem schönen Zuhause spielt auch die Bildung eine zentrale Rolle in unserem Leben. Deswegen freue ich mich riesig, dass die Deutsche Traumhauslotterie Bildungsprojekte in Deutschland unterstützt", sagt Eva Brenner.Über die LOTTO24 AGDie LOTTO24 AG, ein E-Commerce-Unternehmen und Teil der ZEAL-Gruppe, ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de). LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die Lotterieveranstalter und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49.173.370.2649Hauke Trauernicht | hauke.trauernicht@tonka-pr.com | +49.30.403647.619Original-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/5148748