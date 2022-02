Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

SLM Solutions veröffentlicht vorläufige Zahlen mit anhaltendem Umsatzwachstum, einer Verbesserung der Rentabilität und übertrifft damit die Prognose für das Geschäftsjahr 2021

* Robustes Umsatzwachstum im GJ 2021 mit Umsätzen von ca. EUR 75 Mio., die im Vergleich zum GJ 2020 um über 20% steigen. (Prognose für GJ 2021: mindestens 15 % Anstieg im Jahresvergleich)

* EBITDA für GJ 2021 voraussichtlich zwischen EUR -9 Mio. und EUR -10 Mio., was einer Verbesserung von rund 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. (Prognose für GJ 2021: Verbesserung gegenüber dem Vorjahr)* Auftragseingang für GJ 2021 voraussichtlich bei ca. EUR 70 Mio., über 50% mehr als im GJ 2020* Stärkster Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte zum Jahresende 2021 in Höhe von ca. EUR 43 Mio., ein Anstieg von über 40% im Vergleich zum Jahresende 2020 und eine solide Basis für SLM Solutions für das Jahr 2022* SLM ...

