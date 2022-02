Unterföhring (ots) -Start-Ziel-Sieg: Sarah Harrison ist die beste Promi-Hobby-Bäckerin 2022! Das Finale von "Das große Promibacken" erzielte in SAT.1 am Mittwochabend einen Staffelbestwert von 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und gewinnt damit die Prime Time (20:15 - 23:00 Uhr). Insgesamt sahen 5,77 Millionen (Nettoreichweite) Zuschauer:innen die Backshow.Im Schnitt erreichte die sechste Staffel hervorragende 11,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). SAT.1 erzielte am Mittwoch einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,0 Prozent.Sarah Harrison, die von Beginn an jede Woche die Rote Schürze als "Bäckerin der Woche" erhielt, backte sich in der alles entscheidenden Aufgabe mit ihrer luxuriösen Kristall-Torte "Saphir" zum Goldenen Cupcake und 10.000 für einen guten Zweck. Die stolze Gewinnerin: "Die letzten Wochen waren sehr intensiv, Backen ist wirklich eine Herausforderung. Jetzt darf ich den Goldenen Cupcake in den Händen halten und die 10.000 Euro spenden. Ich könnte nicht glücklicher sein." Ihren Gewinn von 10.000 Euro spendet Sarah Harrison für die Flutopfer an die Aktion Deutschland hilft e.V..Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 17.02.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5148771