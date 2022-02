Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Fed veröffentlicht Sitzungsprotokoll ++ Commerzbank: Positive Überraschung ++ Bayer mit zusätzlichem Umsatzpotenzial.

> MÄRKTE & KURSE | Nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Fed konnten die US-Indizes am Mittwoch nach schwachem Start im späten Handel deutlich Boden gut machen. Laut dem Protokoll will die US-Notenbank bald den Leitzins anheben. Als Gründe wurden die hohe Inflation und der robuste Arbeitsmarkt genannt. Im frühen Handel hatte der Ukraine-Konflikt die Stimmung belastet, da Zweifel am angekündigten russischen Truppenabzug aufkamen. Der Dow Jones, der zeitweise mit 1 % im Minus lag, beendete den Handel mit einem Verlust von 0,16 % bei 34.934 Punkten. Der S&P 500 schloss dagegen 0,09 % höher bei 4.475 Punkten. Der Nasdaq 100 grenzte seine anfänglichen Verluste von 1,3 % ein und sank um 0,12 % auf 14.603 Punkte.

Heute Morgen sorgten an den deutschen Börsen die Jahreszahlen der Commerzbank für eine positive Überraschung. Die Bank hatte 2021 einen Gewinn von 430 Mio. € (2020: - 2,9 Mrd. €) eingefahren und übertraf damit die Erwartungen. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand jetzt einen Konzerngewinn von mehr 1 Mrd. € an. Die Commerzbank-Aktie notierte nach den Zahlen rund 5 % fester. Die Ukraine-Krise dürfte dagegen wieder für stärkere Belastungen sorgen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,22 % bei 15.404 Punkten, rutschte danach aber schnell in die Verlustzone ab.

Bei Bayer hellt sich die längerfristige Perspektive weiter auf.

