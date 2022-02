Berlin (ots) -Mit Biontech kommt ein Unternehmen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich, das mit seinen bahnbrechenden Innovationen bei der Impfstoffentwicklung maßgeblich zum Überwinden der Corona-Pandemie beiträgt, zu econsense - Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. dazu. Zudem erweitert das führende Sportunternehmen PUMA, das eine ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda sowie zukunftsweisende Prozesse in Beschaffung und Produktion hat, das Nachhaltigkeitsnetzwerk. Daimler Truck und Vitesco Technologies vervollständigen den Kreis der neuen econsense-Mitglieder. Daimler Truck ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation des Transportsektors. Das Vorantreiben innovativer und sauberer Mobilität ist die Mission von Vitesco Technologies, eines führenden Anbieters von fortschrittlichen Antriebstechnologien und Lösungen für die E-Mobilität. Die vier neuen Mitglieder stärken econsense als Nachhaltigkeitsvorreiter in ihren jeweiligen Branchen in der Breite. Das Netzwerk hat nun 43 Mitglieder.econsense als führendes deutsches Netzwerk zu Nachhaltigkeit bietet eine Plattform für Austausch und Transfer von praxisrelevantem Wissen zu Nachhaltigkeit. Die Möglichkeit, sich zu Reporting-, Klima- und Lieferkettenthemen sowie zu Sustainable Finance zu vernetzen, nutzen neben den großen Unternehmen auch immer mehr Mittelständler. Für sie bietet econsense mit dem Kompetenzprogramm Nachhaltigkeit ein passendes Angebot."Ob wir die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen betrachten oder das Pariser Klimaziel, wir haben als Gesellschaft noch viel zu tun, um diese Meilensteine zu erreichen. Für uns bei econsense ist klar, das geht nur in Allianzen, zwischen Unternehmen, mit unterschiedlichen Stakeholdern und auf vielen Ebenen. Wir bei econsense bringen Unternehmen zusammen, die bereits Vorreiter ihrer Branchen sind und noch mehr erreichen wollen. Es ist daher ein gutes Zeichen, dass wir mehr werden." so Nadine-Lan Hönighaus, Geschäftsführerin von econsense.econsense ist ein branchenübergreifendes Netzwerk aus 43 führenden, global tätigen Unternehmen und Organisationen der deutschen Wirtschaft, die gemeinsam den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft aktiv gestalten wollen. Mehr zu den Aktivitäten von econsense: www.econsense.dePressekontakt:Julian PrinzlerReferenteconsense - Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e. V.Kurfürstendamm 22, 10719 BerlinT: +49 (0)30-2028-1744E: j.prinzler@econsense.deOriginal-Content von: econsense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103820/5148822