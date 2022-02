Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Hamburger Fixed Income-Spezialist nordIX AG verkündet zwei Neuzugänge, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Cornelius Schulte-Noelle wird als Risikocontroller seine langjährige Erfahrung und Kompetenz einbringen. Vor seinem Wechsel zur nordIX war der studierte Betriebswirt in den vergangenen 20 Jahren im Asset- und Risikomanagement für namhafte Finanzunternehmen tätig. Während seiner Zeit als Fondsmanager bei der Helaba Invest und Kepler Capital Markets managte er quantitative Fixed Income Fonds in Frankfurt. Bei Donner & Reuschel war er u.a. im Risikomanagement der Vermögensverwaltung in Hamburg tätig. ...

