Gold-Calls mit 118% Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse ist beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) ein temporärer Kurssprung möglich. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Seit Ende Januar die Unterstützung bei 1.775 USD in buchstäblich letzter Sekunde verteidigt wurde, zieht der Goldpreis in einer geradlinigen Kaufwelle in Richtung des Widerstands bei 1.875 USD an. Nach dem Ausbruch über die markanten Kursbarrieren bei 1.833 und 1.848 USD wurde diese Hürde schon am Dienstag der laufenden Woche erreicht und dort eine leichte Korrektur gestartet.

Ausblick: Die Oberseite der großen Dreiecksformation hat Gold schon hinter sich gelassen. Jetzt gilt es, auch die 1.875-USD-Marke deutlich zu durchbrechen. Die Folge wäre ein Anstieg bis 1.900 und 1.920 USD. Selbst ein temporärer Kurssprung bis 1.945 USD wäre dann möglich. Ein Scheitern an der nahen Hürde bei 1.875 USD ist aktuell wenig wahrscheinlich, könnte aber schon bei 1.855 USD wieder auf Käufer treffen und dort der Ausbruch starten. Unterhalb der früheren Kursbarriere wäre dagegen mit einer Fortsetzung der Korrektur bis 1.833 USD zu rechnen."

Kann der Goldpreis den Widerstand bei in den nächsten Wochen tatsächlich auf 1.945 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.850 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.850 USD, Bewertungstag 1.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD1F469, wurde beim Goldpreis von 1.890 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,136 USD mit 5,72 - 5,87 Euro gehandelt.

Legt der Goldpreis im Verlauf des nächsten Monats auf 1.945 USD zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 8,57 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.846,620 USD

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.846,620 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HG11EH1, wurde beim Goldpreis von 1.890 USD mit 3,96 - 3,98 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 1.945 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 8,66 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de