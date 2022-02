Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein schwacher Handelsauftakt ab. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die Ukraine-Krise eine Belastung für die Märkte.Die US-Notenbank Fed steht vor einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie. Es sei bald angebracht, den an der Nulllinie liegenden ...

